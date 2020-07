Marchetti: “Eriksen sul mercato? Non bastano tre mesi! Otto giocatori…”

Condividi questo articolo

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha analizzato a “Sky Sport” il momento attuale di Antonio Conte all’Inter e alcune possibili idee di mercato, tra le quali potrebbe rientrare anche Christian Eriksen.

PROGETTO – «Ci sono due forze contrastanti nei ragionamenti di Conte e della società: voglia di vincere subito e impossibilità di farlo, se non con un intervento massiccio sul mercato. La rosa dell’Inter è inferiore tecnicamente rispetto a quella della Juventus, ma si vuole accelerare il processo di riduzione del gap con i bianconeri. Conte avrebbe voluto vincere già quest’anno, sperava e pensava di poterlo fare subito. Qualche errore è stato fatto, tutte le mancanze che ha individuato sulla composizione della rosa deve essere oggetto di discussione da qui alla prossima stagione. L’altro grande concetto è il discorso di comunicazione, ieri Marotta ha detto espressamente che il progetto dell’allenatore è triennale».

iDEE DI MERCATO – «Se Lautaro Martinez va via rimarrebbe solo Lukaku. Servirebbero altre tre punte, quindi è chiaro che la squadra va rivista. Oggi l’Inter, tra scadenze di contratto e prestiti finiti, dovrà andare a sostituire 8 giocatori. Tra questi anche un portiere, perché Padelli va in scadenza. Eriksen viene da un campionato diverso, ma secondo me lì deve essere bravo l’allenatore a innestarlo in un contesto diverso, ma che può comunque funzionare. Poi le vie del mercato sono infinite, ma non penso che bastino tre mesi per giudicarlo».