Marchetti: “Coppa Italia, si potrebbe pure non assegnare. Napoli e Inter…”

Condividi questo articolo

La Coppa Italia è uno dei tanti problemi della Lega Serie A legati al calendario. Al momento le due semifinali di ritorno, Juventus-Milan e Napoli-Inter, sono rinviate senza data perché non c’è possibilità di recuperarle. Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport 24, ha annunciato come ci sia anche il rischio di non completarla.

A PORTE CHIUSE – Luca Marchetti spiega perché, questa sera, ci sono stati due comunicati sulle porte chiuse in Serie A (vedi articolo): «La FIGC è intervenuta per evitare potenziali problemi da parte della Lega Serie A, questo perché alcune società facevano notare di essere in regioni non a rischio. Siccome il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dato un’indicazione, ossia che si può non giocare o giocare a porte chiuse, la federazione ha deciso che si giocherà».

L’ALTRO TORNEO – Marchetti ha più dubbi sulla Coppa Italia: «La verità è che non c’è spazio, in questo momento. Inter, Napoli e Juventus sono impegnate nelle coppe europee: siccome nessuno in Italia gufa le italiane si presuppone, potenzialmente, che possano arrivare tutte e tre in fondo. In questo momento non è possibile prevedere alcuna data per le semifinali. Se disgraziatamente qualche italiana non dovesse andare avanti nelle coppe si potrebbe utilizzare qualche martedì, mercoledì o giovedì per la Coppa Italia. Ci sono anche sosta per le nazionali e due turni infrasettimanali, uno in più: al momento non è possibile determinare le date di Coppa Italia. Si potrebbero prendere anche provvedimenti drastici, ovvero non assegnare la Coppa Italia. Come definire l’ultima qualificata all’Europa League nel caso? A fronte di un’emergenza ipotizziamo anche che il dialogo con l’UEFA possa essere improntato su questo discorso».