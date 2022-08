Marchetti: «Casadei operazione dolorosa, ma Inter costretta a una scelta»

Durante i suoi aggiornamenti di calciomercato, Luca Marchetti di Sky Sport ha analizzato la cessione di Cesare Casadei da parte dell’Inter e i motivi della scelta.

SCELTA NECESSARIA – Luca Marchetti ha analizzato in questo modo la cessione di Cesare Casadei da parte dell’Inter al Chelsea: «È un’operazione forse dolorosa per l’Inter, perché dovrà fare a meno di un giocatore che potrà avere una grande carriera. È un giocatore moderno, con un grande fisico. Va detto però che la necessità è quella di vendere ed è chiaro che si cerchi di fare cassa con giocatori che non hanno effettivamente vestito la maglia nerazzurra. Ne è un esempio Pinamonti, ma anche lo stesso Casadei che ha giocato solo nella Primavera. Alle volte le società devono fare scelte e adesso l’Inter deve guardare al presente. Non cedere Skriniar è stato significativo».