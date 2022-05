Marchetti: «Bologna-Inter, episodio drammatico! Ma ci arrivi a causa di altro»

L’Inter purtroppo rischia di pagare a carissimo prezzo il recupero di Bologna, col 2-1 causato dal liscio di Radu. Marchetti, ospite a Campo Aperto su Sky Sport 24, segnala come però ci sia un pregresso che ha portato a quella situazione.

L’ERRORE PRINCIPALE – Luca Marchetti torna su Bologna-Inter e il liscio di Ionut Andrei Radu: «Purtroppo mi viene da dire che quella partita là secondo me è episodica, e vive su un episodio sportivamente drammatico come una drammatica papera del portiere. Ma arrivi a quello perché hai fatto sette punti in sette partite. Che quell’episodio ti crei un affanno è per via dei precedenti sette punti in sette partite. Inter e Milan arrivano a questo rush finale del campionato entrambe in salute: la differenza la fanno i dettagli e quello è stato troppo importante. L’Inter poteva anche pareggiare e questo avrebbe fatto tutta la differenza del mondo. Io sono convinto di una cosa: se Marcelo Brozovic avesse marcato visita non in quelle sette partite ma in un altro momento del campionato non ce ne saremmo accorti. È mancato nel peggior momento dell’Inter, quando c’era Nicolò Barella appannato e Hakan Calhanoglu non in forma. Se di tre interpreti uno non c’è e gli altri due sono appannati te ne accorgi, poi è vero che nelle scelte di Simone Inzaghi c’è una gerarchia ben definita, netta».