Marchetti: «Inter, basta una scintilla! Quota Scudetto 84 punti? Più bassa»

In collegamento su TMW Radio, Luca Marchetti, ha ragionato sul momento complicato dell’Inter in fase realizzativa. Poi, qualche considerazione sulla quota Scudetto

QUOTA SCUDETTO − Marchetti ha ragionato sulla corsa verso il titolo: «Mancano 11 giornate, c’è uno scontro diretto tra Juventus-Inter e Napoli-Milan. Non credo alla quota 84 punti per vincere il titolo come dice Massimiliano Allegri. Quota troppo alta per lo stato di forma. Dovrebbero vincerle praticamente tutte, ed è poco probabile una cosa del genere. Le squadre piccole stanno mettendo in difficoltà le grandi. Per me è più bassa la quota scudetto. La Juventus può accorciare ulteriormente e quando accorci te la puoi giocare con tantissime armi: giocatori, esperienza di stare in alto, esperienza del tecnico e qualità di squadra».

PRODUZIONE OFFENSIVA − L’analisi di Marchetti sul momento dei nerazzurri: «Primo posto? In ordine di classifica, incluso il recupero, dico che l’Inter sia ancora avvantaggiata per una questione prettamente numerica. La produzione offensiva dell’Inter è rimasta la stessa, confeziona ancora tante palle-gol in Italia ma non segna. Problema? Lucidità e stato di forma degli attaccanti. Lautaro Martinez non riesce a sbloccarsi. La produzione di gioco dell’Inter è rimasta la stessa, basta una scintilla tra Napoli, Salernitana o Liverpool per riprendere la marcia e rimettere in fila tutte le altre. Il Milan ha diminuito nella produzione offensiva però ha il vantaggio che ritorna Ibrahimovic».