Marchesi: “Maradona-Napoli stava per saltare: erano pronti due ex Inter!”

Diego Armando Maradona

Marchesi, primo allenatore di Diego Armando Maradona al Napoli ed ex tecnico anche dell’Inter, intervento sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha ricordato inevitabilmente l’ex talento argentino raccontando anche qualche curiosità di mercato. Al termine dell’intervista ha espresso anche il suo parere in merito alla corsa scudetto attuale.

LOTTA SCUDETTO – Marchesi, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto oggi in Serie A analizzando la situazione generale: «L’Inter può competere con la Juventus per la lotta scudetto anche perché ha un attacco di grandi giocatori anche se ha avuto qualche problema in difesa. Anche il Napoli per lo scudetto? L’organico è pronto sia per far bene in campionato che in Europa. Ha giocatori straordinari sul piano tecnico, a dimostrazione anche della partita di ieri. Sorpresa? Sicuramente il Verona e lo stesso Sassuolo sono squadre che stanno facendo molto bene, però bisogna considerare che le squadre impegnate spendono di più sul piano fisico però hanno un organico superiore per effettuare le cinque sostituzioni. Spero che una sorpresa ci sia anche in UEFA Champions League con l’Atalanta».

RETROSCENA MARADONA – Marchesi, primo allenatore ad aver allenato Maradona in Italia (al Napoli), racconta un retroscena durante la sessione di mercato del 1984: «Maradona? Stava per saltare la trattativa col Napoli. Con il presidente dunque eravamo pronti a prendere due sostituti: Evaristo Beccalossi e Aldo Serena, che sarebbero venuti a Napoli dopo che avevamo già preso Salvatore Bagni».