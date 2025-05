Marchegiani su Zalewski: «Di talento. All’Inter è normale una cosa!»

Luca Marchegiani si pronunciato in merito alla vittoria dell’Inter contro il Torino per 2-0. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così espresso a Sky Sport su Torino-Inter: «Brutto finale per i granata, anche se ci possono stare le sconfitte contro Napoli e Inter. I piemontesi hanno avuto varie occasioni, ma nel complesso si è notato che hanno sostanzialmente perso delle soluzioni. Ciò, che si è visto sia contro le grandi sia con le piccole, rappresenta un peccato perché sembrava che il Torino potesse fare qualcosa in più a un certo punto della stagione. Poi la squadra si è normalizzata, producendo la situazione attuale».

Marchegiani su Zalewski e, in generale, sulla prestazione delle seconde linee dell’Inter

GLI APPREZZAMENTI – Marchegiani ha poi proseguito spostando il suo focus su vari dei titolari schierati da Simone Inzaghi contro il Torino. Di seguito le sue parole, con particolare attenzione a tre calciatori: «Zalewski è un giocatore di talento, come fatto vedere quando ne ha avuto l’opportunità. È chiaro che inserirsi in una squadra come l’Inter, con dei meccanismi ben definiti, richiede del tempo per integrarsi nel modo migliore. Oltre alla sua prestazione, sottolineerei anche quella di altri calciatori, come Asllani e Correa. Quest’ultimo mi è piaciuto, per esempio, nella posizione di raccordo che ha dovuto ricoprire contro i granata».