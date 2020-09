Marchegiani: “Vidal, l’Inter ha bisogno di giocatori così. Eriksen…”

Luca Marchegiani

Vidal all’Inter diventa un acquisto tanto voluto da Conte, ma anche l’ennesimo centrocampista. Per Marchegiani è necessario che ci sia qualche uscita ed Eriksen resta fra i dubbi per la nuova stagione. Queste le parole dell’ex portiere da “Sky Calcio Club”.

NUOVO ACQUISTO – Luca Marchegiani valuta Arturo Vidal: «Nella Juventus di Antonio Conte rappresentava qualcosa di più. Non so però se nel Barcellona ha avuto il peso specifico che aveva nella Juventus: secondo me lì era un giocatore fondamentale, perché trasportava l’idea di Conte in campo. Cioè: Conte, quando voleva trasmettere qualcosa alla squadra, bastava guardasse Vidal. L’Inter in questo momento ha bisogno di uno così, di giocatori che portino in campo il pensiero di Conte. Servono i cambi, servono più giocatori. In questa squadra devi anche accettare di stare fuori qualche partita».

I DUBBI – Per Marchegiani a centrocampo sono in tanti, dopo l’arrivo di Vidal: «Il discorso Christian Eriksen, rispetto agli altri che possono essere intercambiabili, è più complicato. Richiede un tipo di gioco che secondo me non so se Conte è convinto di giocare con un centrocampista con le caratterisitiche di Eriksen. Lo sfogo di Conte? Quello che è stato atipico è stato il modo. Le divergenze sono all’ordine del giorno, tra chi ha responsabilità tecnica e gestionale. Vediamo quello che succederà quest’anno, sono convinto che l’Inter si stia sempre più creando a immagine e somiglianza del suo allenatore. Perciò da una parte le probabilità di vincere aumentano, dall’altra anche il senso di responsabilità. Non ci sono più scuse».