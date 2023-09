Marchegiani: «Thuram non riescono mai ad anticiparlo, incredibile!»

Marchegiani estasiato dalla partita di Marcus Thuram contro la Fiorentina. L’ex giocatore elogia il nuovo centravanti dell’Inter

MAI IN DISCUSSIONE − Luca Marchegiani si esprime su Thuram: «Thuram non riescono mai ad anticiparlo, per Inzaghi non è mai in discussione, nonostante non faccia troppi gol. Ieri ha fatto una partita incredibile. Lautaro Martinez ha più libertà di fare il centravanti, di fare la prima punta, questo grazie a Thuram. Può aspettare il movimento giusto per diventare micidiale».