Marchegiani: «Thuram non concretizza. Inter, due calciatori diversi»

Al termine della partita tra Paesi Bassi e Francia, finita 0-0, negli studi di Sky Sport si è parlato del pareggio dei transalpini nella seconda gara di Euro 2024. A prendere parola è stato Luca Marchegiani, noto giornalista sportivo che ha commentato anche la prestazione di Marcus Thuram.

DIFFERENZE – Archiviato lo 0-0 tra Francia e Paesi Bassi, negli studi di Sky Sport si è parlato della prestazione di Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter, campione d’Europa, non ha brillato in questo avvio di Europeo in Germania. Queste le parole di Luca Marchegiani: «Marcus Thuram ha fatto una stagione straordinaria all’Inter, però non mi sembra che in questo Europeo abbia dimostrato per adesso di avere un grande senso del gol e una grande presenza dentro i sedici metri. Lavora tanto, lavora bene, però non concretizza».