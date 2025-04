Marchegiani ricorda: «Napoli come il Milan di Pioli. Spiego!»

Luca Marchegiani ha analizzato la corsa scudetto, elogiando il Napoli e pronunciandosi sul difficile momento vissuto dall’Inter di Simone Inzaghi.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani si è così espresso a Sky Sport sulla lotta scudetto: «Una grande risposta da parte del Napoli, che ha fatto la partita che doveva disputare. Ha attaccato sin dall’inizio, si è difeso benissimo e ha mostrato quell’attenzione e concentrazione ai dettagli vista in tutta la stagione. In questo momento il Napoli ha riaccelerato, sta vincendo e convincendo non prendendo gol da 3 partite. Se non è un andamento decisivo, comunque è molto importante».

Marchegiani su un parallelismo tra Napoli e Milan: Inter sempre coinvolta

IL CONFRONTO – Marchegiani ha poi proseguito: «Penso che il Napoli stia facendo quello che ha fatto il Milan due anni fa. Si è sentito dietro, anche per una forza riconosciuta dell’avversario, ma nel momento in cui ha avuto l’occasione di trovarsi davanti ha ingranato la marcia giusta. Se vi ricordate il Milan, due anni fa con Pioli, quando ha messo la testa davanti non si è più fermato».