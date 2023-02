Marchegiani perentorio: «Non riesco a vedere dei miglioramenti in Lukaku!»

Marchegiani non convinto della crescita di Romelu Lukaku, che contro l’Udinese ha ritrovato il gol. L’opinionista però non vede miglioramenti. Molto macchinoso. Le sue parole su Sky Calcio Club

NO MIGLIORAMENTI − Luca Marchegiani non vede una crescita in Lukaku: «Nelle tre possibili coppie, quella che ha giocato ieri, Dzeko-Lukaku, è quella che si abbina meno. Lautaro Martinez può giocare con entrambi. Mi sto sforzando di capire dei miglioramenti di Lukaku, non riesco a vederli. Per me lui sta meglio fisicamente, sta entrando di più nel vivo del gioco, lo cercano ma raramente ha uno sviluppo fluido. Non dico che non stia migliorando, ma è un altro giocatore rispetto a quello di prima. Inter-Porto sarà una partita diversa tra andata e ritorno. Lì loro impongono un ritmo altissimo».