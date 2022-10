Marchegiani: «Non miglior gara dell’Inter, Handanovic poteva fare meglio!»

Marchegiani, ospite a Sky Calcio Club, ha commentato la sconfitta dell’Inter contro Roma nonché la reazione di Handanovic sul primo gol giallorosso di Dybala.

NO MIGLIOR GARA − Le parole di Luca Marchegiani sulla sconfitta dei nerazzurri e sul portiere: «Sicuramente l’impressione che gli allenatori hanno delle partite è diversa rispetto a tutti gli altri. Va dato atto. Non penso però che sia stata la miglior partita dell’Inter, ma la dichiarazione ci può stare perché vede nella Roma un’ottima concorrente. Tutto sommato l’Inter non ha sofferto la Roma. Handanovic poteva fare meglio sul gol di Dybala, beffato dal tiro non pulito. Schiaccia la palla per terra, Handanovic se la trova leggermente più a sinistra, ci ha messo le mani ed è arrivato dopo. Ma poteva pararla».