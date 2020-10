Marchegiani: “Nainggolan resta all’Inter? Conte troverÃ  la soluzione”

Marchegiani: “Nainggolan resta all’Inter? Conte troverà la soluzione”

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani

Nainggolan resterà ancora all’Inter dopo il mancato accordo con il Cagliari. Luca Marchegiani, ex portiere oggi opinionista su “Sky Sport”, ha detto la sua riguardo la permanenza del centrocampista belga a Milano.

NAINGGOLAN E L’INTER – Nainggolan resta all’Inter, questo il pensiero di Luca Marchegiani su Sky: «Mi stupisce che non si sia trovato l’accordo tra Inter e Milan, era nell’interesse di tutti portarlo a termine. Sia Conte che Nainggolan sono due persone intelligenti ed esperti, riusciranno a trovare una soluzione. L’Inter secondo me non ha arricchito dal punto di vista del valore ma ha scelto la strada della quantità, con una batteria di giocatori di altissimo livello che posso sfruttare al meglio».

IL MILAN – Marchegiani parlando del Milan fa’ riferimento al Derby alla ripresa del campionato: «Milan? Sono curioso di vederlo nella prima vera uscita alla ripresa del campionato (il derby con i nerazzurri, ndr)».