Marchegiani: «Mancata la solita Inter. Un cambio non può pregiudicare!»

Luca Marchegiani esprime il proprio punto di vista sull’Inter dopo aver assistito alla gara contro il Monza, finita 1-1. Il giornalista prova a capire cos’è mancato rispetto al solito alla squadra di Simone Inzaghi.

MANCANZE – Luca Marchegiani è tra gli ospiti del salotto di “Sky Calcio Club”. Dopo il pareggio in Monza-Inter il giornalista dichiara: «Se consideriamo gli ultimi campionati, c’è sempre stata una squadra che è partita forte e che ha vinto le prime partite. Non mi aspettavo che l’Inter non vincesse stasera, con tutto che il Monza ha fatto una bellissima partita difensiva. Non so se è una questione di scelte e di centrocampisti, però alla squadra di Inzaghi è mancata quella determinazione. L’Inter quest’anno ha fatto sempre lo stesso tipo di partita: parte forte all’inizio, mette sotto l’avversario, fa gol e conduce in maniera chiara la partita. Stasera è mancato quel gol e questo digiuno di Lautaro Martinez è un po’ strano».

Inter, cos’è mancato a Monza? La disamina di Marchegiani

CONFRONTO – Luca Marchegiani continua su Sky Sport 24, passando in rassegna le scelte di Simone Inzaghi e il momento di un giocatore dell’Inter in particolare: «Anche Lautaro Martinez secondo me nel suo animo fa un confronto col campionato scorso, dove gli riusciva tutto. Quest’anno forse se bisogna pensare all’attaccante che ha trascinato l’Inter fino ad adesso si fa il nome di Thuram. Credo che neanche da un punto di vista mentale sia facile. Calhanoglu è un giocatore difficilmente sostituibile, però Frattesi al posto di Barella non può pregiudicare il risultato della squadra». Oltre a Marchegiani, anche Paolo Di Canio si è espresso sugli stessi temi.