Marchegiani: «Lautaro Martinez, solo un rischio! L’Inter gioca bene»

Nel corso della puntata odierna del “Club” su Sky Sport, Luca Marchegiani è tornato a parlare del pareggio dell’Inter a Barcellona e della possibilità di rivedere Lautaro Martinez in campo.

BEL GIOCO – Luca Marchegiani, noto giornalista sportivo su Sky Sport, nel corso del post-partita ha parlato negli studi del Club del percorso dell’Inter di Simone Inzaghi. Questo il suo pensiero, anche in vista della semifinale contro il Barcellona: «Quando affronti una squadra come il Barcellona, devi fare come ha fatto l’Inter. Non è detto che in novanta minuti ce la fai. Devi anche subire, a me dove è piaciuto anche il piano di Inzaghi è come ripartiva. Ripartiva sempre allo stesso modo, attaccava al lato debole. Ha fatto sempre con velocità, convinzione. Questo è per me giocare bene. L’Inter fa bene a rischiare Lautaro Martinez se sta bene, se rischia di giocare e poi infortunarsi ancora di più è meglio non farlo giocare. Dicorso diverso invece se fosse la finale, perché rischi il tutto per tutto e poi recuperi».