Marchegiani: “Lautaro Martinez non sta bene fisicamente! Barcellona…”

Luca Marchegiani, ex portiere oggi opinionista su “Sky Sport”, ha parlato riguardo il rendimento di Lautaro Martinez dicendo che a detta sua il problema non è tanto legato alle voci di mercato bensì a una condizione fisica non ottimale.

CONDIZIONE FISICA – Luca Marchegiani su Sky dice la sua riguardo Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez distratto dalle voci di mercato? Essere sempre al top è difficile, basta poco… Secondo me lui si è dispiaciuto appena ha saputo che l’interesse del Barcellona era solo una voce. L’argentino è in un momento dove non sta benissimo sotto il punto di vista fisico, gli manca un po’ di tenuta. Lui è esplosivo però secondo me non ha una condizione atletica così alta».