Marchegiani: “Lautaro Martinez-Kolarov non scandalo, ma si può...

Marchegiani: “Lautaro Martinez-Kolarov non scandalo, ma si può fischiare”

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e opinionista, ha commentato ai microfoni di “Sky Sport” il contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez in Roma-Inter, da cui è scaturito il gol del momentaneo 1-1 giallorosso.

DUBBI – L’episodio ha fatto discutere parecchio. Il gol del momentaneo 1-1 tra Roma e Inter è stato viziato da un contatto falloso tra Aleksandar Kolarov e Lautaro Martinez. Luca Marchegiani, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato così l’accaduto: «È un contatto che si può fischiare, ma è vero anche che si tratta di uno scontro a cinquanta metri dalla porta. Voglio dire che l’arbitro può anche fischiarlo, ma secondo me non è uno scandalo considerarlo un contatto di gioco come ha fatto il direttore di gara e lasciar correre l’azione».