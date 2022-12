Marchegiani: «Lautaro Martinez-Argentina? Conferma un limite già visto con Inter»

Lautaro Martinez con l’Argentina sta vivendo uno dei suoi momenti di “vuoto”. Uno di quelli già visti con l’Inter, ne è sicuro l’ex portiere Luca Marchegiani, dagli studi di Sky Calciomercato L’Originale.

UN LIMITE – Marchegiani dagli studi dell’emittente televisivo si sofferma a parlare dell’attaccante dell’Inter: «Non mi spiego queste difficoltà di Lautaro Martinez. Ha tutto per emergere in una squadra come l’Argentina che fa possesso palla e ha giocatori forti. Lui ha un limite che nei momenti negativi impiega un po’ di tempo a reagire, è già successo all’Inter. Julian Alvarez partiva dietro a lui e per quello che sta facendo in questo momento è più funzionale».