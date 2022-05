Marchegiani: «Juventus-Inter, partita bellissima. Inzaghi, cambi decisivi»

Luca Marchegiani ha apprezzato la finale di Coppa Italia, vinta dall’Inter sulla Juventus. E si complimenta con Simone Inzaghi. Ecco le parole dell’ex portiere in collegamento con Sky Sport.

SPETTACOLO IN CAMPO – Juventus-Inter è stata una bella gara, secondo Luca Marchegiani. E secondo l’ex portiere è stato Simone Inzaghi a incidere maggiormente sulla gara. Ecco le sue parole: «Abbiamo apprezzato un grande spettacolo, partita bellissima vissuta con grande partecipazione e entusiasmo sugli spalti. L’Inter ha fatto gol subito, è partita meglio. Poi la Juventus l’ha condotta per gran parte, fino al 2-1 e anche dopo. Sono stati decisivi i cambi, Inzaghi con Dimarco ha cambiato gli equilibri. I gol sono arrivati su episodi, anche discussi. Però da un certo punto in poi l’Inter ha premuto e il fatto che potesse pareggiare era nell’aria».