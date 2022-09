Marchegiani: «Inzaghi sbaglia? Gagliardini con la Lazio segnale all’Inter!»

Marchegiani torna su una delle scelte sbagliate di Inzaghi in questo inizio di stagione, la titolarità di Gagliardini con la Lazio, per valutare le difficoltà dell’Inter. Ecco come l’ex portiere si è espresso durante Sky Calcio Club.

TROPPO CONSERVATIVO – Luca Marchegiani trova una tendenza negativa di Simone Inzaghi: «A me non piace commentare le scelte degli allenatori troppo nello specifico. Però anche la scelta di far giocare Roberto Gagliardini contro la Lazio per marcare Sergej Milinkovic-Savic è così. È comunque un segnale: può essere sicuramente giustificato da uno studio e una conoscenza dell’avversario, un cercare di sfruttare al meglio quello che ha a disposizione. Però la squadra recepisce in un momento o in un altro: in questo momento l’Inter non recepisce Inzaghi nella maniera giusta. Sul terzo gol Stefan de Vrij deve fare un passo indietro, Rafael Leao lo prende sul tempo e lui si blocca».