Marchegiani: «Inzaghi? All’Inter errori, ma oggi è il migliore d’Italia»

Secondo Marchegiani, Simone Inzaghi ha completato il suo percorso di crescita all’Inter. Oggi, dopo aver fatto anche degli errori, è il migliore di tutti.

MIGLIORE – Ospite su Sky Calcio Club, Luca Marchegiani parlando della forza dell’Inter non può che focalizzarsi anche su Simone Inzaghi: «La bravura dell’Inter è che comunque trova dei trascinatori di volta in volta, non è un problema quando il centravanti non segna se la partita finisce 3-0. È un problema se la partita finisce 0-0. Non bisogna scandalizzarsi se c’è stato un momento in cui c’erano delle perplessità su Inzaghi. Ha fatto un percorso. Lui veniva dalla Lazio, la sua famiglia, va in un club dove c’è l’obbligo di vincere, normale che lui abbia avuto dei momenti per adattarsi. Lui ha fatto degli errori di comunicazione o di gestione della rosa, ma ha avuto la bravura di migliorarsi sempre. Oggi è l’allenatore migliore d’Italia».