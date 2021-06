In casa Inter ci sarà, inevitabilmente, un cambio netto con l’arrivo di Inzaghi in panchina. Marchegiani, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega le novità che potrà portare.

CAMBIO DI ROTTA – Luca Marchegiani è stato compagno di Simone Inzaghi e ne evidenzia le caratteristiche da allenatore: «La Lazio ha giocato molto bene con lui. Sono curioso di vedere quanto velocemente, perché sono sicuro che ci riuscirà, porterà queste idee nell’Inter, che è una squadra abituata con Antonio Conte a giocare benissimo, ma in maniera un pochino più codificata e schematica. Inzaghi forse è meno rigido, da un certo punto di vista, però secondo me ha tante soluzioni. Cioè: la Lazio è una squadra che sapeva attaccare in diversi modi, sapeva capire cosa serviva e riusciva ad adattarsi. Dovrà essere bravo a tapparsi le orecchie, in alcuni momenti, e forse anche il naso. Non è un compito facile, perché prende una squadra che ha stravinto il campionato. Sostituisce un allenatore che comunque è un grande accentratore, perciò dei paragoni li dovrà per forza affrontare. E, per quello che si dice, una società che in questo momento non andrà a migliorare la squadra a disposizione, ma probabilmente dovrà vendere dei giocatori. Inzaghi dovrà adattarsi».