Marchegiani: «Inzaghi, gestione non da Serie A in secondo piano»

Le difficoltà dell’Inter in Serie A sono note a tutti, anche perché ora purtroppo le certifica pure la classifica. Marchegiani, ospite di Sky Calcio Club, sottolinea però come Inzaghi non stia sottovalutando il campionato.

A DUE VOLTI – L’Inter sta facendo malissimo, con tante responsabilità. Luca Marchegiani prova a capire cosa non sta funzionando: «La gestione di Simone Inzaghi del campionato non è una gestione di chi l’ha lasciato in secondo piano. Anche le rotazioni che ha fatto col Monza: ha rimesso in campo la stessa squadra che aveva messo a Salerno, per alternare dei giocatori, e sono scelte che possono starci».