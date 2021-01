Marchegiani: «Inter, per vincere il campionato devi subire pochi gol!»

Luca Marchegiani

Marchegiani sostiene che uno dei problemi dell’Inter sia la difesa. Secondo l’ex portiere, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, i nerazzurri dovrebbero confermare il rendimento difensivo visto nelle ultime due giornate, dove Handanovic è finalmente riuscito a mantenere la porta inviolata.

TREND DA PROSEGUIRE – Da Luca Marchegiani arriva un consiglio per Antonio Conte: «Deve migliorare nella fase difensiva. La rincorsa al primo posto in classifica, e a questo tipo di gioco, deve passare da quattro o cinque partite senza subire gol. Una squadra che vince il campionato deve subire pochi gol: l’Inter, secondo me, per fare l’ulteriore step deve migliorare lì».