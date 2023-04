Marchegiani: «Inter, solo una grande partita stagionale! Su Lukaku…»

Marchegiani traccia il quadro della situazione dell’Inter. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”, dice la sua anche sulla prestazione di Lukaku contro la Fiorentina (vedi focus).

OBIETTIVO SPOSTATO – Luca Marchegiani parla della situazione attuale dell’Inter, fra campionato e le altre due competizioni. Il giornalista, intervenuto nello studio di Sky Sport 24, dice la sua anche sulla prestazione di Romelu Lukaku: «L’attaccante belga è stato più nel gioco, ha potuto giocare di più per quelle che sono le sue caratteristiche, aveva più spazio. Rispetto alla partita contro la Juventus Lukaku ieri è stato più coinvolto. C’è da dire, però, che contro la Fiorentina ha sbagliato dei gol. Quante grandi partite ha giocato l’Inter? Secondo me solo la Supercoppa Italiana contro il Milan. Il resto sono state partite normali, qualcuna gestita meglio, qualcuna peggio. Sono convinto che, da un certo momento in poi, l’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi si è spostato verso la Coppa Italia e la Champions League. Ma quello europeo è un discorso complicato. Se l’Inter non va tra le prime quattro è grave. Non vuole regalare punti in campionato ma, inconsciamente, non è così facile focalizzarti su un obiettivo che quattro settimane fa avevi in pugno».