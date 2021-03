Marchegiani: «Inter solita partita, alternerà i momenti. L’Atalanta può?»

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani

Marchegiani ha presentato Inter-Atalanta di stasera nel corso di “Sky Calcio Club”. L’ex portiere ha parlato della sfida in programma alle ore 20.45 al Meazza, trovando nella squadra di Conte un motivo in più per avere la meglio.

SCONTRO DIRETTO – Sfida fondamentale per il vertice della Serie A questa sera a San Siro. L’ex portiere Luca Marchegiani indica alcuni dei temi che si vedranno in campo: «Io penso che l’Inter farà la solita partita. Alternerà dei momenti, l’Atalanta non lo so perché non so se ha la capacità di fare una partita diversa rispetto a quello che fa di solito. Non so se ha la capacità, o se Gian Piero Gasperini lo può chiedere».