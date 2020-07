Marchegiani: “Inter, secondo posto sarebbe buon inizio. Eriksen…”

Luca Marchegiani, storico portiere della Lazio e opinionista di “Sky Sport”, ha presentato Genoa-Inter nello studio dell’emittente televisiva. Ecco le sue parole nel pre-gara

ATTESA E RIMPIANTI – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Genoa-Inter, match valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Luca Marchegiani, opinionista di “Sky Sport”, ha presentato così la gara: «Antonio Conte, da vincente qual è, non vuol far passare il messaggio che la squadra debba rinunciare al successo, dicendo che il secondo posto ha scarso valore. Sono combattuto nel giudicare questa stagione dell’Inter, ad un certo momento credevo che potesse giocarsi lo scudetto fino alla fine. Ma il post lockdown particolare, la Juventus ha perso punti sapendo quello che era accaduto alle altre. L’Inter è calata non nel rendimento, quanto nella crescita. Ad un certo momento la squadra si è fermata perciò sono perplesso nel giudizio finale. Se arriverà seconda è comunque un inizio. Non ho visto questa crescita costante però».

INTESA CERCASI – Marchegiani ha poi analizzato il rapporto tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen: «Per una squadra di alta classifica, come l’Inter, c’è da giocare contro squadre chiuse. Non sempre basta la forza fisica. Serve un po’ di imprevedibilità in più. All’Inter è mancata questa cosa. Pochi passaggi illuminanti, come quelli che Eriksen ogni tanto vede. È come se il danese facesse fatica a giocare nel traffico. Brozovic invece ha fatto un’ottima stagione. Non credo che da lui si possa pretendere di più».