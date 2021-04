Marchegiani: «Inter, scudetto non era scontato. Conte non fa solo difesa»

Marchegiani va già oltre e dà all’Inter il titolo, nonostante manchino ancora tredici punti. Nel corso di “Sky Calcio Club” l’ex portiere ribalta alcune convinzioni sul gioco di Conte.

TEORIE FALSE – Luca Marchegiani non è d’accordo con chi parla di una capolista che gioca male: «Sapete quante partite l’Inter ha finito nel campionato italiano senza segnare? Una (l’Udinese, ndr). Abbiamo detto tante volte che Antonio Conte ha capito che, abbassandosi di quindici metri, poteva rinforzarsi. Ci sono anche azioni che dimostrano che le giocate sono provate. Cioè: Conte non è un allenatore che fa difesa e contropiede, è uno che chiede movimenti a volte anche troppo catalogati. Datemi il nome di un giocatore dell’Inter che non è valorizzato per quelle che sono le sue caratteristiche e le sue qualità: fino a un certo punto Christian Eriksen, ma poi anche lui. Il gol al Cagliari è un gol bello. Scudetto? Scontato no, sicuramente. Soprattutto a un certo punto della stagione. Anche il vantaggio a questo punto della stagione è sorprendente».