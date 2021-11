Marchegiani: «Inter più squadra delle altre. Chiunque giochi fa bene»

Luca Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ritiene che l’Inter sia una grande squadra. Secondo l’ex portiere, c’è grande alchimia all’interno del gruppo di Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni a seguito della vittoria per 0-2 di Venezia.



SQUADRA − Luca Marchegiani non ha dubbi sulla formazione allenata da Simone Inzaghi: «Ciò che va sottolineato è il perché l’Inter è più squadra delle altre. Nel momento in cui cala Nicolò Barella sale Hakan Calhanoglu. La fiducia nei singoli è poi fondamentale, nell’Inter chiunque giochi fa bene. C’è una grandissima alchimia in questo gruppo: al momento, a oggi, è più squadra di tutte».