Marchegiani: «Inter, persa forza d’impatto! Limiti Milan non sfruttati»

L’Inter non regala una delle sue miglior prestazioni nel derby perso 1-2 contro il Milan. Luca Marchegiani fa il punto della situazione, provando a capire cosa non ha funzionato.

SITUAZIONI NON SFRUTTE – Luca Marchegiani, ospite nello studio di Sky Sport 24 nel post partita di Inter-Milan, dichiara: «Quello dell’Inter è un inizio molto peggiore rispetto a quello dell’anno scorso, anche se nelle prime partite sembrava che avesse una forza d’impatto. Adesso si vede meno. Secondo me oggi l’Inter non ha sfruttato le situazioni del campo in cui poteva far male al Milan. Non sempre Leao e Pulisic rientravano, spesso i terzini erano da soli, però la squadra di Inzaghi ha fatto poco male rispetto a come siamo abituati quando ha questo spazio, specialmente sugli esterni. Si è un po’ adattata a un tipo di partita, a un’azione per parte, che invece è stata fatta molto meglio dal Milan».

Inter, non sei quella a cui ci hai abituati! Perché?

SOTTOTONO – Luca Marchegiani, poi, continua la sua disanima dicendo: «Secondo me quella dell’Inter non è una difesa vecchia e lenta. A parte Acerbi, gli altri son tutti giocatori abbastanza giovani. È una squadra che fino ad oggi mi aveva sempre convinto tanto. È vero che non ha quel giocatore che ha lo spunto, l’uno contro uno, che si inventa la giocata negli ultimi sedici metri, però è sempre stata capace di arrivarci con le combinazioni, le sovrapposizioni e gli intercambi. Sono stra convinto che il gioco dell’Inter non sia semplice, ma diciamo che ci aveva abituato a farlo. Oggi è stata una partita sottotono, bisogna capire quale sia il problema, se fisico o mentale».