Marchegiani: “Inter, perplessità sulla lotta scudetto. Eriksen come Pirlo?”

Condividi questo articolo

Marchegiani non crede tanto a una rimonta dell’Inter per la vetta della Serie A. L’ex portiere, ospite di “Sky Calcio Club”, spiega perché ritiene i nerazzurri dietro e ipotizza Eriksen più arretrato in campo con una modifica in stile Pirlo.

IL TERZO INCOMODO – Luca Marchegiani mette Juventus e Lazio forse troppo lontane per la squadra di Antonio Conte: «Le perplessità sull’Inter non sono legate alla grande distanza, anche se sei punti (in caso di vittoria oggi con la Sampdoria, ndr) che poi sarebbero sette dalla Juventus sono tanti. È il fatto che le ultime due partie di campionato che ha giocato le ha perse, contro Lazio e Juventus. È quello che, secondo me, la fa considerare un po’ fuori dalla lotta scudetto. Christian Eriksen? Nella sua evoluzione ci può essere diventare quello che è diventato Andrea Pirlo, che è partito da trequartista e l’ha fatto con altre qualità. Però bisgona capire se in questo momento all’Inter serve quello, o se serve un giocatore in grado di servire gli attaccanti in maniera diversa. Io non ho nessun dubbio che Eriksen diventerà un giocatore importante dell’Inter, ne sono convinto. Avevamo detto che era un acquisto reale ma per la prossima stagione».