Marchegiani: Â«Inter oggi superiore in tutto! Devastante in contropiedeÂ»

Marchegiani: «Inter oggi superiore in tutto! Devastante in...

Marchegiani: «Inter oggi superiore in tutto! Devastante in contropiede»

Condividi questo articolo

Luca Marchegiani

Inter-Juventus 2-0, Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio oggi opinionista, dagli studi di “Sky Sport” ha commentato la partita vinta dai nerazzurri a San Siro (vedi articolo).

INTER DEVASTANTE – Inter-Juventus, Luca Marchegiani su Sky commenta così la partita: «Juventus deludente che esalta l’Inter. L’Inter è stata superiore in tutto oggi. Tecnicamente c’è stata tanta differenza, la cosa che mi aspettavo di meno. Il gioco della Juventus era troppo lento. Queste sono le partite in cui l’Inter si riconosce. Quando può rimanere compatta e partire in contropiede è una squadra devastante se ha spazio e in velocità».