Marchegiani: «Inter, nei numeri differenza abissale. Un sacco di soluzioni»

Luca Marchegiani

Marchegiani sostiene che il piano B nell’Inter adesso sia presente eccome. L’ex portiere, nel corso di “23” su Sky Sport, ha parlato di come siano cambiati i numeri della squadra di Conte rispetto all’inizio della stagione.

MIGLIORATI – Luca Marchegiani vede una grande crescita nell’Inter: «Credo di sì. C’è una differenza abissale fra i numeri dei gol subiti nella prima parte di stagione e nelle ultime giornate. Io penso che un fattore importante sia stato aver guadagnato la testa della classifica, e con un buon vantaggio nei confronti delle altre. Questo fa sì che la squadra entri in campo non con l’obbligo di vincere subito la partita: può gestirla, in qualche maniera, aspettando di riuscire a fare gol. Ha la fortuna di avere due attaccanti straordinari e un sacco di soluzioni, perché quando non segnano Romelu Lukaku e Lautaro Martinez magari la risolve Milan Skriniar su una palla inattiva. Ha un sacco di soluzioni che possono portare al gol: in questo momento Antonio Conte si abbassa di venti metri, mette i calciatori nelle condizioni di esaltare le loro caratteristiche e sta facendo quello che serve».