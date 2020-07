Marchegiani: “L’Inter non può permettersi di cambiare Conte. Eriksen…”

Per Marchegiani Conte rimarrà l’allenatore dell’Inter anche nella prossima stagione. L’ex portiere, ospite di “Sky Calcio Club”, è sicuro che non ci saranno ribaltoni e che, anzi, la partita col Torino potrebbe rasserenare gli animi. Anche su Eriksen, che potrà tornare utile più avanti.

VITTORIA SCACCIACRISI? – Luca Marchegiani analizza le difficoltà nerazzurre: «Diciamo che se l’Inter vince domani (oggi col Torino, ndr) arriva seconda in classifica. Io non pensavo, all’inizio della stagione, che potesse far meglio della Juventus, perciò non è che lo trovo un risultato così deludente. È vero che, anziché aver visto una squadra in crescita, come ci aspettavamo da un allenatore così bravo, non è successo. Anzi, forse ha fatto meglio all’inizio. La cosa che a me un po’ stupisce in questa diatriba, qualora ci sia, è che mi sembra strano che un dirigente importante come Giuseppe Marotta e un allenatore importante come Antonio Conte non si siano parlati. Cioè: uno non sa quello che vuole l’altro? Perciò non lo so se è così verosimile questa situazione».

COSTRUZIONE – Marchegiani spiega come si potrebbero risolvere i problemi: «Io credo che la prima cosa da fare all’inizio stagione è dire quali giocatori prendere, se puntare sui giovani e formare uno zoccolo duro per buttare dentro uno-due giocatori che facciano salire il livello di tutti. Ci hanno provato con Christian Eriksen: non è andata bene, ma non è detto che l’anno prossimo non diventi il giocatore che hanno preso. Non credo che l’Inter possa permettersi di cambiare progetto dopo un anno e aver investito tanto su Conte. E non credo che Conte si arrenda: i problemi dell’Inter non sono così gravi».