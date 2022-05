Marchegiani: «Inter e Milan vittorie meritate ma non facili. Noto una cosa»

Luca Marchegiani, durante la diretta sull’account Instagram di Fabio Caressa, si è concentrato sui successi di Inter e Milan. Due vittorie non facili anche perché gli avversari sono temibili

VITTORIE − Marchegiani analizza i successi in vetta: «Quelle di Inter e Milan sono state due vittorie meritate che però potevano finire anche con un altro risultato. Il Milan ha fatto tanta fatica a sbloccarla. C’è voluto una grande parata di Maignan ad un certo punto per impedire alla Fiorentina di andare avanti. Però non sembrava sul punto di segnare. Poi ha trovato la vittoria. L’Inter invece è partita sicurissima, poi l’Udinese ha chiuso bene fisicamente. La cosa bella è che nonostante ci sia differenza di classifica, in questo momento dal punto di vista di prestazione tra le squadre non c’è grande differenza. Tutte le gare sono insidiose».