Marchegiani: «Inter, Lukaku trasformato con Lautaro Martinez!»

Di Inter-Lazio Marchegiani apprezza particolarmente il duo d’attacco Lukaku-Lautaro Martinez (vedi intervista). Il parere del telecronista di Sky Sport 24 della sfida di Serie A.

DIFFERENZA – Luca Marchegiani esprime alcune considerazioni su Inter-Lazio. In collegamento con Sky Sport 24, dopo aver commentato la sfida di Serie A, il giornalista afferma: «La partita è stata divertente e ben giocata, secondo le proprie caratteristiche, da entrambe le squadre. Nel secondo tempo ha fatto la differenza la miglior forza fisica dell’Inter, con i cambi e con una gestione. Ciò ha permesso alla squadra di alzare il baricentro e di chiudere la Lazio nella propria metà campo. Alla fine l’Inter ha creato più occasione ed è riuscita a vincerla. La cosa che ci ha colpito molto in telecronaca è stata la trasformazione di Romelu Lukaku quando è entrato Lautaro Martinez. È sembrato di vedere un altro calciatore, molto più libero di muoversi sul fronte offensivo e in grado di mettere in difficoltà la difesa della Lazio. Cosa che, nel primo tempo, non era mai stato capace di fare. Nel momento cruciale della partita, quando l’Inter era andata un po’ in affanno per il timore di non riuscire a recuperare la partita, alla Lazio è mancata quella qualità, che solitamente ha, nel ripartire. Soprattutto attraverso i centrocampisti. Quattro, cinque, palloni persi di seguito hanno permesso alla squadra di Simone Inzaghi di credere nella rimonta».