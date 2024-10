Marchegiani: «Inter, l’Empoli non aveva mai preso 3 gol in casa!»

L’Inter non ha raccolto quanto avrebbe potuto in questo campionato. Diversi inciampi, qualche errore di troppo. Luca Marchegiani esalta però gli aspetti positivi su Sky Sport.

POSITIVO – Non c’è solo negatività intorno alla squadra dell’Inter. Luca Marchegiani tende a vedere cosa c’è di positivo in questo momento dei nerazzurri: «Le squadre di calcio non sono una somma matematica dei valori dei giocatori. Ci sono momenti in cui si incastra tutto bene come accadeva all’Inter l’anno scorso. Ora si incastra comunque bene, ma è stato commesso qualche errore. Manca attenzione, però l’Inter mi convince. Ha fatto 3 gol all’Empoli che non li aveva mai presi in casa. Sul gol di Frattesi non c’è un dribbling ma ci sono movimenti coordinati: il passaggio di Barella, la sponda di Lautaro Martinez e il centrocampista che si muove prima per ricevere».