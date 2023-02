Marchegiani: «Inter, in questo momento nella testa dei giocatori un’idea!»

L’Inter si appresta a sfidare il Milan in campionato dopo aver ottenuto le semifinali di Coppa Italia battendo l’Atalanta. Marchegiani avanza l’ipotesi che nella testa dei giocatori di Inzaghi ci sia un’idea ben precisa. Di seguito le sue dichiarazioni a Goleador, trasmissione in onda su Sky Sport

IPOTESI – L’Inter di Simone Inzaghi alterna grandissime partite a frenate clamorose. Secondo Luca Marchegiani, si tratta solo di una casualità: «Se è un caso che dopo una bella vittoria la squadra di Inzaghi freni? Secondo me sì, non riesco a collegare le due cose perché l’Inter dovrebbe essere abituata a una certa mentalità. In questo momento, non vorrei azzardare un’ipotesi, però credo che nella testa dei giocatori dell’Inter ci sia l’idea non dico di aver mollato il campionato ma di averlo messo da parte rispetto ad altre competizione dove può arrivare a giocarsela».