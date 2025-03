Marchegiani: «Inter in calo nel 2025! Un problema a Napoli»

Luca Marchegiani cerca di analizzare gli ultimi mesi dell’Inter, che non hanno portato a risultati entusiasmanti. Il giornalista su Sky Sport fa una descrizione dettagliata.

CALO – Luca Marchegiani cerca di dare una prospettiva diversa sui problemi della squadra nerazzurra: «I due mesi del 2025 sono eloquenti sul calo evidente dell’Inter. Giocatori assenti o non in condizione, ad occhio si vede che la squadra non è brillante. Non è la stessa squadra di novembre e ottobre. Grande differenza tra primo e secondo tempo: nel primo tempo l’Inter è ripartita bene soprattutto con Dimarco che restava più alto. Nella ripresa Dimarco si fa male, esce Calhanoglu non in grande condizione, entra Zielinski che non ha le stesse idee. L’Inter non è ripartita mai dopo, là ha sofferto»