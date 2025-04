Marchegiani: «Inter si impegnerà al massimo col Milan. Attenzione!»

Luca Marchegiani si è concentrato sul momento vissuto dall’Inter, sottolineando come i nerazzurri non faranno calcoli contro il Milan in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

LA CONVINZIONE – Luca Marchegiani si è così pronunciato a Sky Sport in merito a Bologna-Inter e l’approccio che i nerazzurri avranno al confronto di Coppa Italia con il Milan: «Penso che l’Inter se non farà la partita, ci si avvicinerà. Vero che i nerazzurri hanno due obiettivi importanti, ma io non mi aspetto un’Inter meno attenta e concentrata. La sconfitta dell’Inter è stata casuale, dovuta a una giocata finale di Orsolini. Il Bologna chiude quasi tutte le partite in crescendo, quello che deve preoccupare Inzaghi riguarda le incertezze in fase difensiva che hanno spesso i nerazzurri. L’Inter è una squadra che, per essere realmente efficace, ha bisogno di essere quasi perfetta. In questo momento, non lo è sotto l’aspetto della massima cura dei dettagli».