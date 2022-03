Marchegiani: «Inter, il Liverpool ha una caratteristica micidiale. Ma ora fiducia»

L’Inter martedì andrà a Liverpool ripartendo dallo 0-2 dell’andata. Marchegiani, durante Sky Calcio Show – L’Originale, ritiene che i Reds abbiano qualcosa in più ma che il 5-0 alla Salernitana possa servire come trampolino di lancio.

IL LANCIO – Luca Marchegiani valuta come l’Inter arriva all’impegno in Champions League: «La partita con la Salernitana è stata importante perché ha ridato fiducia ad alcuni giocatori. A me la cosa che è piaciuta è vedere non fare tre gol a Lautaro Martinez, ma tre gol da centravanti con gli smarcamenti giusti. Il terzo è fantastico, quando attacca il primo palo, ma anche i primi due è vero che i passaggi di Nicolò Barella sono stati perfetti, ma il tempismo e la lucidità con cui attacca la difesa, che non è quella del Liverpool ed è stata debole, può dare fiducia. Per il resto il Liverpool è una squadra che ha una caratteristica che nel calcio di oggi è micidiale: gioca in velocità. Sarà una partita diversa, ovviamente».