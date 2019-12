Marchegiani: “Inter grande realtà. Bastoni bene, Lukaku e Candreva…”

Luca Marchegiani, ospite a “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha commentato il momento dell’Inter: dopo la vittoria per 4-0 contro il Genoa, i nerazzurri chiudono il 2019 in testa alla classifica insieme alla Juventus

STAGIONE STRAORDINARIA – Le due squadre del momento sono la Lazio e l’Inter. I biancocelesti hanno vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus, i nerazzurri sono primi in campionato insieme ai bianconeri. Questa l’opinione di Luca Marchegiani sulla squadra di Antonio Conte: «Oltre alla Lazio, l’Inter è l’altra grande realtà di questo campionato. Sta facendo una stagione straordinaria. Sta trovando soddisfazione nei giocatori che in questo momento ne hanno bisogno, come Lukaku e Candreva».

BASTONI – Marchegiani commenta la netta vittoria in campionato contro il Genoa ed elogia Bastoni, una delle soprese di questi primi mesi di stagione: «Si è imposta con facilità in una partita non semplice come quella contro il Genoa, nonostante l’avversario. L’Inter ha tanti motivi per rallegrarsi. Bastoni sta facendo benissimo, secondo me diventerà fondamentale nel girone di ritorno».