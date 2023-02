Marchegiani: «Inter, giocatori contenti della stagione? Pensano alle coppe»

L’Inter ha perso col Bologna scivolando a meno 18 dal Napoli. Marchegiani dice la sua sul momento dei nerazzurri. L’ex portiere parla di motivazioni differenti

MOTIVAZIONI − Le parole di Luca Marchegiani in merito ai problemi della squadra di Inzaghi: «Ma i giocatori dell’Inter sono contenti della loro stagione? Detto che io credo che la distanza dal Napoli crei un po’ questi cali in campionato, la maggior parte delle motivazioni sono rivolte alle coppe. Il campionato non ha lo stesso valore delle partite di coppa. C’è da guadagnare la qualificazione Champions League perché il Napoli è andato. Porta nervosismo ai giocatori». Le sue parole su Sky Calcio Club.