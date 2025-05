Marchegiani sottolinea: «Inter ha problemi di gestione. Un fattore»

Luca Marchegiani si è pronunciato nel post-partita di Inter-Lazio, sfida che si è conclusa con il risultato di 2-2. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marchegiani ha così parlato a Sky Sport al termine del match pareggiato dall’Inter contro la Lazio per 2-2: «La partita non è stata arbitrata bene da Chiffi. Ho percepito che sentiva un po’ la pressione del match. Sto vedendo nell’Inter un problema di gestione: i gol subìti nel finale non sarebbero avvenuti a inizio Campionato. Probabilmente la squadra è stanca, non riesce a trovare quella lucidità necessaria per evitare che accadano».