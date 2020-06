Marchegiani: “Inter, estrema preoccupazione. 89′? Non puoi prendere gol”

Marchegiani vede un’Inter preoccupata nella gestione della partite, con il risultato che spesso la vittoria è scappata proprio nel finale. Queste le considerazioni dell’ex portiere, ospite di “Sky Calcio Club”.

SQUADRA IMPAURITA – L’analisi di Luca Marchegiani è impietosa: «Io vorrei tornare un attimo alla partita col Sassuolo. È stata deludente, ma non perché com’è finita: in un cammino come questo un passo falso ci può stare e lo faranno tutti, non solo l’Inter. È che un secondo tempo così in sofferenza, dove sei costretto a difenderti, ti pareggiano e hai la forza all’ultimo minuto di segnare non puoi poi prendere gol. C’è anche un’estrema preoccupazione: hanno difeso in modo preoccupato in quella situazione lì, perché erano tutti in area di rigore. Se stai arrivando a volerti giocare il campionato sul 3-2 all’89’ la partita deve finire così».