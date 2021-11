Marchegiani: «Inter, ecco la differenza con il Milan! Lautaro Martinez…»

L’Inter non è andata oltre il pari con il Milan, lasciando di fatto inalterata la situazione in classifica. Marchegiani, ospite negli studi di Sky Calcio Club, esprime una perplessità in particolare sui nerazzurri, concentrandosi anche sul momento no di Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni.

DIFFERENZE – L’Inter non è riuscita a portare a casa la vittoria con il Milan, nonostante la grande mole di occasioni create. Lautaro Martinez è stato tra i peggiori in campo e Luca Marchegiani prova a capire quale siano i motivi del suo momento no: «Non vorrei che quello che chiedeva Antonio Conte l’anno scorso, cioè una posizione più di riferimento e vicino all’altra punta, gli facilitasse il lavoro. O meglio, che si sia abituato a quel ruolo. Simone Inzaghi chiede cose diverse agli attaccanti, potrebbe essere anche questa la giustificazione alle sue difficoltà. L’Inter conferma quello che penso da un po’: su quattro scontri diretti non ne ha vinto uno. Inzaghi sta lavorando bene, ancora è presto e magari tra due mesi saremo qui a parlare di una classifica diversa. La differenza però è questa: il Milan va a giocare certe partite pensando che vincendole può portare a casa il campionato, cosa che l’anno scorso non faceva e infatti quando l’Inter gli è andata vicina non ha retto».