Marchegiani: «Inter dà l’impressione di metterti all’angolo. La Juventus no»

Luca Marchegiani, durante una diretta Instagram con Fabio Caressa, ritiene che l’Inter abbia la capacità di mettere all’angolo le squadre che affronta. Una differenza con la Juventus

SENSAZIONE − Marchegiani è convinto su una cosa: «Due delle prime quattro hanno inciampato, non sono state partite sfortunate. La Juventus, nonostante il forcing finale di ieri a Venezia, non dà l’impressione di essere una squadra che ti mette lì all’angolo come invece fa l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, tra tutte, dà la sensazione di essere una squadra che schiaccia le altre. Da questa impressione qua in questo momento della stagione».