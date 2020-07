Marchegiani: “Inter, coppia Dzeko-Lukaku avrebbe fatto bene. Conte…”

Luca Marchegiani, ospite in studio nel corso della trasmissione “Sky Calcio Live” su “Sky Sport” ha parlato di Edin Dzeko, attaccante accostato all’Inter, e della sua possibile intesa con Romelu Lukaku, bomber nerazzurro

INTESA – Queste le parole di Luca Marchegiani: «Dzeko in coppia con Lukaku? Avrebbe fatto bene. Sono due giocatori che possa sembrare abbiano le stesse caratteristiche, in un gioco come quello dell’Inter, dove le punte sono coinvolte e Conte vuole che combinino tra di loro e che facciano spesso il movimento contrario, io penso che possano fare entrambi i compiti. Gli attaccanti fisici, in Serie A, danno sempre qualcosa».