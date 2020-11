Marchegiani: “Inter, Conte si arrabbia perché non sfrutta le caratteristiche”

Luca Marchegiani

Conte non è stato tenero ieri dopo Inter-Torino, nonostante la vittoria in rimonta. Luca Marchegiani, ospite di “Sky Calcio Club”, ha commentato le parole del tecnico dandogli (in parte) ragione per quanto riguarda gli errori di squadra.

ANCORA NON SUL PEZZO – Per Luca Marchegiani la squadra deve gestire meglio le partite: «Quello che volevo dire sull’Inter è che non è una squadra che ha un giocatore che salta l’uomo e che crea la situazione quando gioca contro squadre chiuse. Come le vuole vincere Antonio Conte? Con la continuità. Cioè: sa che fisicamente e con i cambi ha la meglio di queste squadre piccole organizzate. Perché si arrabbia? Perché invece di arrivare al 60′ sullo 0-0 e sfruttare queste caratteristiche fa delle leggerezze e prende gol. È su questo che è concentrato. Deve rischiare un pressing un po’ più alto l’Inter: nel momento in cui la squadra avversaria esce, qualche volta, palla al piede non lo fa più. Il nostro è un calcio tattico: se non hai giocatori che saltano l’uomo, e l’Inter ne ha pochi, devi recuperare palla vicino alla porta. Nel primo tempo Ashley Young aspettava Wilfried Singo, che ha fatto una partita fantastica, a trenta metri di più mentre doveva cercare di mordere».